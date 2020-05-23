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Gülseli KENARLI-Hasan YILDIRIM-Harun UYANIK-Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 23.05.2020 - 10:53,Son Güncelleme:

İstanbul'da yağmur aniden bastırdı, işe gitmeye çalışanlar zor anlar yaşadı

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İstanbul'da yağmur aniden bastırdı, işe gitmeye çalışanlar zor anlar yaşadı
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İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur dışarı çıkmak zorunda olanları hazırlıksız yakaladı. İşe gitmeye çalışanlar zor anlar yaşadı.

Sabah saatlerinde İstanbul'da yağmur etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle Cevizlibağ'da toplu ulaşımla işe gitmeye çalışanlar ve sağlık çalışanları zor anlar yaşadı, yollarda su birikintileri oluştu. Yoldan geçen aracın kaldırımda bulunan bir kişinin üzerine suç sıçrattığı görüldü.

TAKSİM'DE SAÇAK ALTLARINA SIĞINDILAR

Taksim Meydanı'nda yağmurdan korunmak isteyenler koşarak saçak altlarına sığındı. Dört günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Taksim Meydanı sessizliğe büründü. İstiklal Caddesi'nde zorunlu olarak dışarı çıkanlar haricinde kimse yoktu. Taksim Meydanı'nda aniden bastıran yağmur sokağa çıkmak zorunda olanları hazırlıksız yakaladı. Yağmurda ıslanmak istemeyenler koşarak saçak altlarına sığındı.

İstanbulda yağmur aniden bastırdı, işe gitmeye çalışanlar zor anlar yaşadı

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