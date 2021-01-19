İstanbul'da yağışlar devam edecek mi? Bünyamin Sürmeli'den önemli açıklamalar

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, barajlardaki son durumu ve Şubat ayında beklenen yağışlara ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Bünyamin Sürmeli'nin aktardıkları;

Son yağışlarla birlikte hatırı sayılı bir şekilde artış, barajlarda ortalamada yüzde 5-7 arasında bir artış oldu.

Her şey yolunda gitse de biz geçen yılki baraj doluluk oranlarıyla bu kıştan çıkamayacağız. Bu sene muhtemelen yüzde 60'ları da yakalayamayacağız. Ocak ayında da aslında Ocak ortalaması kadar yağış göremedik.

"ŞUBAT AYINDA GÜNEY EGE KUPKURU, ORTALAMANIN ÇOK ÇOK ALTINDA"

Yeni yağışların gelmesi gerekiyor. Peki geliyor mu? Şubat'ta Ege, Marmara'nın güneyi ve batısı ile Güney Akdeniz kurak görünüyor. Güney Ege kupkuru, ortalamanın çok çok altında... Tavan seviyesinde bir kuraklık içinde. İtalya, Yunanistan ve bizim batı bölgelerimiz şubat ayında sıkıntılı görünüyor.

Marmara'nın orta ve doğusu yine ortalamanın altında kalacak. Diğer bölgeler ise ortalama seviyede yağış alacak. Hafta sonuna kadar bu soğuğun içerisinden çıkıyorum ama bugün yarın en çok dikkat etmemiz gereken buzlanma olacaktır.

Şubat'tan sonraki bahar yağışlarını da çok tutamıyoruz. Bahar yağışları depolanma noktasında sıkıntılıdır.