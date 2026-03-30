İstanbul'u sağanak vurdu: Yol çöktü, park halindeki otomobil çukura düştü, Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı

Haberin Devamı

Kentte devam eden yağış, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede hayatı olumsuz etkiliyor. Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Karadeniz Caddesi'ndeki inşaatın bitişiğindeki alanda toprak kayması meydana geldi. İnşaatın temel kazısının yapıldığı alanın bir kısmı toprakla doldu.

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Pınar Sokak'ta ise yoğun yağış nedeniyle yolun üst kısmındaki istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla alt taraftaki yol toprakla doldu.

ÇEKMEKÖY'DE DERE YOLA TAŞTI; KADIKÖY İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Çekmeköy mevkisinde Şile Otoyolu'nun bir kısmı suyla kaplandı. Bu nedenle yolun her iki istikametinde araçlar güçlükle ilerledi. Çekmeköy'de yağışın ardından yola taşan dere nedeniyle Şile Yolu Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı yan yoldan kontrollü olarak sağlanıyor. Olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Haberin Devamı

Sarıyer'de etkili olan yoğun yağışın ardından bazı yollar göle döndü. Yağmur suyunun biriktiği caddelerde araçlar güçlükle ilerlerken, yolda kalan sürücüler yardım bekledi.

İstanbul genelinde etkisini sürdüren yağış, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde caddede biriken yağmur suyu nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.

Kemerburgaz, Cendere Caddesi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle araçlar ilerleyemedi, trafik durma noktasına geldi. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken, sürücüler araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı. Yağış nedeniyle göle dönen yolda, hafriyat kamyonları ve TIR'ların dahi kontrollü şekilde ilerlediği görüldü.

Samet Erdoğan, "Yaklaşık 3 buçuk saattir buradayız. Hiç bir şekilde yardım gelmiyor. İki taraflı sular akacak yer bulamadığı için yol göle dönmüş durumda. Ufak araçların hiç biri geçemiyor. Çekiciler de burada fırsatçılar yapıyor. 1-2 kilometre götürmeye, şu dereden geçirmeye 3-4 bin lira fiyat istiyorlar" dedi.

Haberin Devamı

'HERKES BURADA KONTAĞI KAPATTI BEKLİYOR'

Serhan Topal, "Ben saat 12'den beri buradayım. 3-4 saattir mağdurum. Arabamız burada kaldı. Büyük araçlar geçebiliyor. Herkes burada kontağı kapattı bekliyor. herkes burada mağdur. İstanbul'un göbeğinde yıl olmuş 2026, gideri yapamayan belediyeye kimse bişey diyemez" ifadelerini kullandı.

YOL ÇÖKTÜ; PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ÇUKURA DÜŞTÜ

Üsküdar'da yağışın ardından yol çöktü, oluşan çukura park halindeki otomobil düştü. Polis ekipleri güvenlik amacıyla sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Haberin Devamı

Olay, saat 15.00 sıralarında Acıbadem Mahallesi Yaprak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle zeminin zayıflaması sonucu yolda çökme meydana geldi. Bunun üzerine sokakta park halinde bulunan 34 PEF 739 plakalı otomobil, oluşan çukura düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Riskli alanda bulunan başka bir araç ise ekipler tarafından halat yardımıyla sabitlendi. Polis ekipleri güvenlik amacıyla sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MECİDİYEKÖY METRO ALT GEÇİDİNİ SU BASTI; VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Mecidiyeköy’de metro ve metrobüsü birbirine bağlayan alt geçidi etkili olan yağış sonrası su bastı. Vatandaşların yürümekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı.

İstanbul’da etkili olan yağış sonrası Mecidiyeköy’de bulunan metro ve metrobüsü bağlayan alt geçidi su bastı. Alt geçitte yürüyen vatandaşlar su basan zeminde yürümekte zorlandı. Bazı vatandaşlar ise geri dönmek zorunda kaldı. Görevliler alt geçidi kapatırken suyu tahliye etmek için çalışma başlatıldı.