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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Haber Giriş: 28.12.2020 - 10:54 | Son Güncelleme:

İstanbul'da yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

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İstanbul'da yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı
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Haftanın ilk günü sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Kadıköy'de kimi vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 2020 yılının son haftasında İstanbul'da yağışlı hava hakim oldu. Anadolu Yakası'nda sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kadıköy Meydanı'nda kimi vatandaşlar şemsiyeleriyle dışarıda olurken, kimileri ise yağmura hazırlıksız yakalandı.

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