İstanbul'da yağış kazaları beraberinde getirdi! İki farklı noktada feci kaza: 2 ölü

Sancaktepe'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü, karşı yönden gelen hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde ise bariyere ve beton duvara çarpan tırdan düşün sürücü, aracın altında kalarak hayatını kaybetti. 

Sancaktepe'deki kaza, saat 11.30 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Samandıra Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 EOB 654 plakalı kamyonet, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 42 FM 704 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yola savruldu. 

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ 

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kamyonet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri kazanın olduğu nokta ve çevresinde çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri kamyonet sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hayatını kaybettiği belirlenen kamyonet sürücüsünün cenazesi ambulansla morga kaldırıldı. Kazaya karışan kamyonetle hafriyat kamyonu çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ ARACININ ALTINDA KALDI

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde ise bariyere ve beton duvara çarpan tırdan düşün sürücü, aracın altında kalarak hayatını kaybetti. 

Kaza, Otoyolun İstanbul istikameti Şekerpınar Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yahya Aydın (23) hakimiyetindeki konteyner yüklü 35 AIM 463 plakalı tır, kontrolden çıkarak demir bariyere ve beton duvara çarptı. Kazanın şiddetiyle araçtan düşen sürücü Aydın, tırın altında kaldı. 

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü aracın altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan sürücü Aydın, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

