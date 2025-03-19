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İstanbul'da yağış için saat belli oldu... 48 il için sarı kodlu uyarı! Kar ve şiddetli yağmur alarmı

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#Hava Durumu#Yağış#Kar
İstanbulda yağış için saat belli oldu... 48 il için sarı kodlu uyarı Kar ve şiddetli yağmur alarmı
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 10:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu paylaştı. 48 il için sarı kodlu yağış uyarısında bulunuldu. Birçok ilde karla karışık yağmurun yanı sıra sağanak ve fırtına da etkili olmaya devam edecek. İstanbul'da ise yağmurun etkili olacağı saatler için uyarı geldi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yağışın etkili olacağı belirtildi.

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Ordu, Şırnak, Hakkâri ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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İstanbulda yağış için saat belli oldu... 48 il için sarı kodlu uyarı Kar ve şiddetli yağmur alarmı

Hava sıcaklığının yurt genelinde hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor.

İstanbulda yağış için saat belli oldu... 48 il için sarı kodlu uyarı Kar ve şiddetli yağmur alarmı

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-70 km/sa), Akdeniz'de yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbulda yağış için saat belli oldu... 48 il için sarı kodlu uyarı Kar ve şiddetli yağmur alarmı

48 il için sarı kodlu kar ve sağanak yağışın etkili olacağı uyarıda bulunuldu.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 4
İstanbul: Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 7
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 15
Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey ve yüksek çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 18
Antalya: Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 7
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 8
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 7
Diyarbakır: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 15

İstanbulda yağış için saat belli oldu... 48 il için sarı kodlu uyarı Kar ve şiddetli yağmur alarmı

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#Hava Durumu#Yağış#Kar

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