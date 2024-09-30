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İstanbul'da yağış etkili oluyor: Gökyüzü şimşeklerle aydınlandı

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#İstanbul#Sağanak#Yağmur
İstanbulda yağış etkili oluyor: Gökyüzü şimşeklerle aydınlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 02:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından İstanbul'da gece saatlerinde yağış başladı. Kent genelinde etkili olmaya başlayan yağışla birlikte gökyüzü şimşeklerle aydınlandı. Marmara Bölgesi'nin batısı için yapılan kuvvetli yağış uyarısı sonrasında Kırklareli ve Tekirdağ’da da sağanak etkili oldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul olmak üzere birçok il için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. İstanbul'da gece saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı. Yağışla birlikte gökyüzü şimşeklerle aydınlandı. Kent genelinde yağış etkisini sürdürüyor.

İstanbulda yağış etkili oluyor: Gökyüzü şimşeklerle aydınlandı

Taksim’de aniden başlayan yağmura yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

İstanbulda yağış etkili oluyor: Gökyüzü şimşeklerle aydınlandı

Sağanak geçişlerinin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

TEKİRDAĞ VE KIRKLARELİ'DE DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Tekirdağ’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanakta bazı sokaklar suyla kaplandı, sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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İstanbulda yağış etkili oluyor: Gökyüzü şimşeklerle aydınlandı

Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar duraklara ve kapalı alanlara sığındı. Tekirdağ’da yağışın gece boyunca yer yer etkili olması bekleniyor.

İstanbulda yağış etkili oluyor: Gökyüzü şimşeklerle aydınlandı

Kırklareli’de de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, bazı sokaklar suyla kaplandı.

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#İstanbul#Sağanak#Yağmur

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