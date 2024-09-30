İstanbul'da yağış etkili oluyor: Gökyüzü şimşeklerle aydınlandı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul olmak üzere birçok il için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. İstanbul'da gece saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı. Yağışla birlikte gökyüzü şimşeklerle aydınlandı. Kent genelinde yağış etkisini sürdürüyor.

Taksim’de aniden başlayan yağmura yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Sağanak geçişlerinin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

TEKİRDAĞ VE KIRKLARELİ'DE DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Tekirdağ’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanakta bazı sokaklar suyla kaplandı, sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar duraklara ve kapalı alanlara sığındı. Tekirdağ’da yağışın gece boyunca yer yer etkili olması bekleniyor.

Kırklareli’de de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, bazı sokaklar suyla kaplandı.