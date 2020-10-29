İstanbul'da yağış etkili oldu. Ambulans kaygan yolda refüje çıktı
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ardından farklı noktalarda trafik kazaları meydana geldi. Üsküdar’da sabah saatlerinde Altunizade kavşağında iddiaya göre, ambulans kaygan yolda virajı alamayarak refüje çıktı. Ambulansta hasta olmadığı bilgisi edinilirken çarpmanın etkisiyle yön tabelası devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazaya karışan bir ambulans personelinin reflektör yerine sedyeyi yola koyarak yeni bir kazaya karşı önlem almaya çalıştığı görüldü. Yaralananın olmadığı kazada ambulanstaki sağlık malzemeleri gelen başka bir ambulansa taşındı.
İETT OTOBÜSÜ ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINA KARIŞTI
Diğer bir kaza ise Maltepe Kayışdağ - Dudullu yolunda gerçekleşti. Bir otomobilin İETT otobüsüne çarpmasının ardından 3 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada hafif yaralanan bir kişi ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.
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