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Gündem
Veysel TİMDU / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 29.07.2021 - 09:26 | Son Güncelleme:

İstanbul'da yabancı uyruklulara yönelik denetim

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İstanbul'da yabancı uyruklulara yönelik denetim

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, yapılan denetimlerde ikamet izni olmayan yabancı uyruklu 300 kişi İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin merkezi noktalarında yabancı uyruklulara yönelik denetim yaptı. Pazartesi günü başlayan denetimlerde, yabancı uyruklu kişilerin İstanbul'da yaşamaları için gereken belgeleri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde evrakları olmayan ve ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 300 kişi, bindirildikleri otobüslerle İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

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