İstanbul’da viyadüğün altında ceset buldu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 22:50

 EYÜPSULTAN'da yolda yürüyen seyyar satıcı Yahya A., viyadüğün altında hareketsiz yatan birini gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde ölen kişinin Abdulsamet Temür (36) olduğu tespit edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyyar satıcı Yahya A., yolda yürüdüğü sırada viyadüğün altında hareketsiz yatan birini gördü. Bunun üzerine Yahya A. sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri ölen kişinin Abdülsamet Temür olduğunu tespit etti. Temür'ün cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

