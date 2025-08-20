×
İstanbul'da villa bahçesinde bulundu! 'Tanınmaz haldeydi, 3 ay önce gömülmüş'

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 14:24

Büyükçekmece'de inşaat halindeki villanın bahçesinde gömülü halde ceset bulundu. Yabancı uyruklu bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Olayı gören Erdal Doğan "Ceset buraya gömüleli 2-3 ay olmuş tahminen" ifadelerini kullandı.

Olay, dün Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan bir villanın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kayıp ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri arama çalışması başlattı. Polis ekipleri arama çalışmalarını aldığı bilgiler doğrultusunda villanın bahçesinde yoğunlaştırdı.

Polis köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarında cesedin yeri kısa süre sonra tespit edildi. Ekipler, iş makinesi yardımıyla toprağı kazarak cesede ulaştı. Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

'TANINMAZ HALDEYDİ'

Olayı gören Erdal Doğan, "Polis ekipleri sabah erkenden geldi. İlk önce çevreyi taradılar. Ardından kepçeyle kazdılar sonra villanın ön tarafını aradılar, herhangi bir şey bulamadılar. Ardından arka tarafa geçtiler çevreyi komple taradılar. İnşaatın arka tarafına odaklanan ekipler cesedi buldular. Ceset, bir erkeğe aitti. Olay yerinde gerekli incelemeyi yapan ekipler, cesedi götürdüler. Aramayı 2 köpekle yaptılar. Ceset tanınmaz haldeydi. Bu inşaatı kendileri yapıyordu. Aralarında bir anlaşmazlık vardı galiba. Öldürülen kişi bildiğim kadarıyla Afganistan uyrukluydu. Ceset buraya gömüleli 2-3 ay olmuş tahminen" dedi.

