İstanbul’da ve Türkiye genelinde bugün seçim var

Türkiye genelinde 753 yerde sandığa gidilecek seçimde İstanbul’da da 14 mahalle yeni muhtarlarını belirleyecek. Muhtar adayları, sandıktan en fazla oyu alabilmek için aralıksız çalışıyor. Aday oldukları mahallelere pankartlar ve posterler asıp, el ilanları dağıtan muhtar adayları, kapı kapı dolaşıp oy istiyor. Mahalle sakinlerinin muhtar adaylarından talep ettiklerinin başında ise yeşil alan, park ve sağlık ocağı yapılması geliyor. İstanbul’da seçim heyecanını yaşayan mahalleler; Bayrampaşa Vatan Mahallesi, Kağıthane Telsizler Mahallesi, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi, Güngören Sanayi Mahallesi, Şişli Mecidiyeköy ve Feriköy Mahalleleri, Çatalca Ormanlı ile Kaleiçi Mahalleleri, Beyoğlu Asmalı Mescit, Kalyoncu Kulluğu, Katipmustafa Çelebi Mahalleleri ve Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi.

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