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Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA)-
Haber Giriş: 05.04.2021 - 11:41 | Son Güncelleme:

İstanbul'da vatandaşların üst geçit çilesi: Survivor gibi...

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İstanbul Esenyurt'ta bulunan Saadetdere metrobüs durağı üst geçidinde vatandaşlar yağmur suyu birikintileri yüzünden zor anlar yaşıyor. Metrobüse binmek için korkuluklara tutunarak gitmeye çalışanlardan biri, "Şu anda vatandaşların hali ortada. Survivor yani gördüğün gibi. Maymun gibi tutunarak gidiyoruz" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul, yağışlı havanın etkisi altına girdi. Yağmur nedeni ile birçok noktada olumsuzluk yaşanırken, Esenyurt'ta bulunan Saadetdere metrobüs durağı üst geçidi su ve çamur altında kaldı. Sabah metrobüsü kullanmak isteyenler büyük zorluklarla yollarına devam edebildi. Suya ve çamura girmeden yürümek isteyenler, üst geçidin korkuluklarına tutunarak karşıya geçmeye çalıştı.

İstanbulda vatandaşların üst geçit çilesi: Survivor gibi...

"MAYMUN GİBİ TUTUNARAK GİDİYORUZ"

Metrobüse binmek için korkuluklara tutunarak gitmeye çalışanlardan biri, "Buradaki köprü artık son zamanlarını yaşıyor. Ben burada ne zaman çalışma yapacaklar diye bekliyorum. Çok şükür bu hafta bir çalışma yapmaya başladılar ama vaziyet ortada. Normalde hafta sonu kısıtlamalarında vatandaş burayı kullanmıyorken çalışsalardı bitirecekleri işti. Şu anda vatandaşların hali ortada. Survivor yani gördüğün gibi. Maymun gibi tutunarak gidiyoruz" dedi.

İstanbulda vatandaşların üst geçit çilesi: Survivor gibi...

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