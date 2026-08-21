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İstanbul'da vatandaşları tedirgin eden ses: Ekipler inceleme yaptı

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#İstanbul#Kağıthane#Rögar Kapağı
İstanbulda vatandaşları tedirgin eden ses: Ekipler inceleme yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 10:49

Kağıthane'de açık bırakıldığı öne sürülen rögar kapağından gelen yüksek ses, çevrede tedirginliğe neden oldu. Gaz kaçağı şüphesiyle bölgeye gelen İGDAŞ ekipleri inceleme yaptı. Ses bir süre sonra kesilirken, konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Karakuşlar Caddesi'nde İmam-ı Azam Camii'nin karşısında bulunan ve İSKİ'ye ait olduğu belirtilen rögar kapağından ses yükseldi. Gürültü nedeniyle rahatsız olan çevredekiler, gaz kaçağı olabileceği şüphesiyle durumu ekiplere bildirdi.

İstanbulda vatandaşları tedirgin eden ses: Ekipler inceleme yaptı

İNCELEME YAPILDI

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, İSKİ ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İSKİ ve İGDAŞ ekipleri boru hattı ile açık durumdaki rögarda inceleme yaptı. Çevredekiler, kapağın neden açık bırakıldığını bilmediklerini ve gelen ses nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sırasında konuya ilişkin açıklama yapılmazken, sesin bir süre sonra kesildiği öğrenildi. 

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İstanbulda vatandaşları tedirgin eden ses: Ekipler inceleme yaptı

İstanbulda vatandaşları tedirgin eden ses: Ekipler inceleme yaptı

 

 

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#İstanbul#Kağıthane#Rögar Kapağı

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