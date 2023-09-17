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İstanbul'da vapurda dehşet! Önündeki yolcunun saçını yaktı, ifadesi 'pes' dedirtti

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#İstanbul#Vapur#Saç
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 16:26

Beykoz'da N.Ç.(52) iskeleye yanaşan vapurdan ineceği sırada, önünde oturan M.E.A. (14)'nın çakmakla saçını yaktı. M.E.A. elleriyle saçını söndürürken, ikili arasında arbede yaşandı. Şikayet üzerine emniyete götürülen N.Ç. ifadesinde, geçmiş dönemde uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını, kullandığı psikoloji ilaçlarını içmediğinden dolayı kendine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

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Olay, 9 Eylül Cumartesi günü saat 08.35 sıralarında Sarıyer'den Beykoz'a giden vapurda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vapur iskeleye yanaştığı sırada oturduğu yerden kalkan N.Ç. (52), önünde oturan erkek yolcu M.E.A. (14)'nın arkasından geçerken, cebinden çıkardığı çakmakla saçlarını yaktı.

İstanbulda vapurda dehşet Önündeki yolcunun saçını yaktı, ifadesi pes dedirtti

Saçının yandığını farkeden M.E.A. panikle yerinden kalkarak elleriyle yanan saçını söndürdü. Ardından N.Ç. ile aralarında arbede yaşandı.

İstanbulda vapurda dehşet Önündeki yolcunun saçını yaktı, ifadesi pes dedirtti

İhbar üzerine İskeleye polis ekipleri geldi. Ekipler, M.E.A. ve N.Ç.'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

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İstanbulda vapurda dehşet Önündeki yolcunun saçını yaktı, ifadesi pes dedirtti

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

N.Ç. polis merkezinde verdiği ifadesinde, geçmiş dönemde uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını, kullandığı psikoloji ilaçlarını içmediğinden dolayı kendine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

İstanbulda vapurda dehşet Önündeki yolcunun saçını yaktı, ifadesi pes dedirtti

N.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

İstanbulda vapurda dehşet Önündeki yolcunun saçını yaktı, ifadesi pes dedirtti

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#İstanbul#Vapur#Saç

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