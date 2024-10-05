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İstanbul'da vahşice katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'e acı veda

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#İstanbul#İkbal Uzuner#Ayşenur Halil
İstanbulda vahşice katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halile acı veda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 15:23

İstanbul'da Semih Çelik tarafından vahşice öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze sırasında İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

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Dün, akşam saatlerinde Semih Çelik (19), Edirnekapı Surlarında, İkbal Uzuner'i parçalara bölerek öldürmüş daha sonra ise intihar etmişti. Kan donduran vahşetin ardından bugün İkbal Uzuner için Fatih Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye İkbal'in ailesi, İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda kişi katıldı. Namazın ardından Uzuner'in cenazesi Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi. İkbal'in yakınları cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti.

İstanbulda vahşice katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halile acı veda

AYŞENUR'UN ANNESİ TABUTA SARILARAK AĞLADI

Eyüpsultan'da Semih Çelik'in öldürdüğü Ayşenur Halil de bugün son yolculuğuna uğurlandı. Gaziosmanpaşa'daki evinin önüne getirilen cenaze helallik alındıktan sonra Pazariçi Sadet Camisine getirildi. Öğlen namazının kılınmasının ardından Ayşenur'un cenaze namazı kılındı.

İstanbulda vahşice katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halile acı veda

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Cenazeye Ayşenur'un ailesi, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve çok sayıda kişi katıldı. Ayşenur Halil'in annesi güçlükle ayakta dururken anne kızının tabutuna sarılarak 'Ne oldu annem' diye ağladı. Ayşenur yakınları da gözyaşı döktü. Cenaze Taşlıtarla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İstanbulda vahşice katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halile acı veda

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#İstanbul#İkbal Uzuner#Ayşenur Halil

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