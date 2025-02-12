İstanbul'da vahşet: Tartıştığı eşini boğarak öldürdü

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Olay Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde yaşandı. Sercan G. ve eşi Sibel G. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sercan G. eşini boğarak öldürdü. Sercan G. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Diğer yandan Sibel G.'nin yakınları cinayetin işlendiği sokağa geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağın girişine şerit çekti. Çevik Kuvvet ekiplerinin olay yerindeki bekleyişi sürüyor. (DHA)