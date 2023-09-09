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İstanbul'da uzaklaştırma kararı biter bitmez eşini tehdit etti

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#İstanbul#Sultangazi#Polis
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 11:14

İstanbul Sultangazi'de, hakkında elektronik kelepçeli uzaklaştırma kararı bulunan Yasemin E.'nin eşi, kararın bittiği gün eşinin yaşadığı evin önüne gelerek tehditler savurdu. Görüntülerde, sokak ortasındaki adamın, balkondaki Yasemin E.'ye, "Çık bakalım dışarı" dediği duyuluyor.

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Olay, 4 Eylül Pazartesi günü sabah saatlerinde, Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasındaki Yasemin E., annesinin evinde yaşamaya başladı. Boşanma süreci içerisinde eşi sık sık Yasemin E.'nin yaşadığı eve gelerek kendisini ve ailesini rahatsız etti.

Yasemin E.'nin şikayetçi olması üzerine eşine uzaklaştırma kararı verilerek elektronik kelepçe takıldı. Uzaklaştırma kararının bittiği gün,Yasemin E.'nin yaşadığı evin önüne gelen adam, yine tehditler savurdu. Yasemin E. o anları cep telefonu ile görüntüledi.

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#İstanbul#Sultangazi#Polis

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