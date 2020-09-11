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Gündem
AA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 22:54 | Son Güncelleme:

İstanbul'da uyuşturucuya darbe! 42 torbacı tutuklandı

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İstanbul'da uyuşturucuya darbe! 42 torbacı tutuklandı
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İstanbul'da Esenler merkezli uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 'torbacı' olarak tabir edilen 42 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adreslerde yapılan baskınlarda çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Belirlenen operasyonlara eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinden aldıkları uyuşturucuları kent genelinde piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Esenler merkezli 6 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 42'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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