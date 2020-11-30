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Alper KORKMAZ / İstanbul, (DHA)
Haber Giriş: 30.11.2020 - 14:41 | Son Güncelleme:

İstanbul'da uyuşturucu test kitiyle denetim

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İstanbul'da uyuşturucu test kitiyle denetim
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu test kitiyle denetim yaptı. 25 sürücünün sonucu pozitif çıktı.

İstanbulda uyuşturucu test kitiyle denetim
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, "Uyuşturucu Madde Etkisinde Araç Kullanımı" konusunda 1 Kasım ve 29 Kasım tarihleri arasında denetim yaptı. Yapılan kontroller sonucu sürücülere uygulanan 119 testtin 25'i pozitif ölçüm ile sonuçlandı. Ön testi pozitif çıkan sürücüler hakkında idrar ve kan numuneleri alınmak üzere adli işlem başlatıldı. Uyuşturucu kullandığı kesinleşen sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/8 maddesi gereğince 20 ceza puanı işlemi,  5 yıl süre ile ehliyete el koyma ve 6 bin 333 lira idari para cezası işlemleri uygulanacağı belirtildi.

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