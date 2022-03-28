İstanbul'da uyuşturucu suçundan aranan 36 şüpheli yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aranan Şahıslar ve Adli işlemler Büro Amirliği görevlilerince, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçlarından haklarında arama kararı bulunan toplam 36 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bulundukları adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca ile 6 fişek ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.