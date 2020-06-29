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Ali ABLAY/Buğra BENLİOĞLU/Ozan URAL/DHA
Haber Giriş: 29.06.2020 - 17:42,Son Güncelleme:

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 55 gözaltı

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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 55 gözaltı
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İstanbul'un 5 ilçesinde bulunan 53 adrese uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah erken saatlerde 400 polisin katılımıyla başlatılan eş zamanlı operasyonlarda şu ana kadar 55 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların devam ettiği öğrenildi. 

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Ümraniye ve Üsküdar, Ataşehir, Sancaktepe ve Maltepe'deki 53 adrese 400 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik polisinin bir süredir teknik ve fiziki takip gerçekleştirdiği uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı. Hedef listedeki uyuşturucu satıcılarının yakalanması için operasyonların çeşitli noktalarda devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerince operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyona polis helikopteri ve Özel Harekat polisleri de destek verdi. 

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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