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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

#Uyuşturucu#Operasyon#İstanbul
İstanbulda uyuşturucu satıcılarına operasyon

İstanbul'un Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt'ta operasyon düzenlendi. Adresleri önceden belirlenen 36 kişiye yönelik 3 ilçede 30 adrese baskın yapıldı. Operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra polis helikopteri de destek verdi. Operasyon sonucu, baskın yapılan adreslerde çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbulda uyuşturucu satıcılarına operasyon



Operasyon yapılan adreslerden biri de Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katı oldu. Eve giren polisler, içeride arama yaptı. Gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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#Uyuşturucu#Operasyon#İstanbul

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