İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 10 Haziran'da Fatih'te bir adrese düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.

Ekipler, zanlıların sentetik ecza hap üretim imalathanesi olarak kullandıkları Arnavutköy'deki bir adrese de baskın düzenledi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan aramalarda 2 milyon 535 bin 680 sentetik ecza hap, 810 bin boş kapsül, sentetik ecza üretiminde kullanılan 266 kilo kimyasal madde, sentetik ecza üretiminde kullanılan 7 elektronik cihaz, 1 tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken 2'si tutuklandı.

Öte yandan, operasyonda ele geçirilen malzemeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde sergilendi.

Sergiyi gezen İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyona ilişkin bilgi aldı. Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gençliği ve geleceği zehirleyen uyuşturucu tacirlerine karşı hem ulusal hem uluslararası düzeyde yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü, bu mücadelenin aynı zamanda gelecek nesillere karşı sorumluluklarının bir gereği olduğunu söyledi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Arnavutköy ve Fatih'te bir iş yeri ve bir uyuşturucu imalathanesine yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, uyuşturucu imalatçısı 3 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "2 milyon 535 bin 680 uyuşturucu hap, 266 kilogram uyuşturucu üretiminde kullanılan kimyasal katkı maddesi, 810 bin boş kapsül, 7 uyuşturucu hap üretiminde kullanılan elektronik cihaz ve makine ele geçirildi." bilgisini verdi.

Operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Küresel bir felaket olan uyuşturucuyla mücadele yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.