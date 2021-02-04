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ALİ ÇAĞLAR TINBEK / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 04.02.2021 - 12:08 | Son Güncelleme:

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu; narkotik köpeği bavuldaki uyuşturucuyu böyle buldu

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu; narkotik köpeği bavuldaki uyuşturucuyu böyle buldu
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İSTANBUL’da Esenler, Bayrampaşa ve Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 26 kilogram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucularla bağlantısı olduğu tespit edilen 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Otomobildeki bavulda uyuşturucunun bulunduğu anlar kameraya yansıdı.

İstanbulda uyuşturucu operasyonu; narkotik köpeği bavuldaki uyuşturucuyu böyle buldu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, 26 ve 28 Ocak’ta Esenler, Bayrampaşa ve Esenyurt'ta yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ikisi yabancı uyruklu üç şüphelinin bulunduğu adreslere baskın düzenlendi. Polis ekiplerinin adreslere gerçekleştirdiği aramalarda 26 kilogram 900 gram eroin, 22 kilogram 680 gram metamfetamin ve 20 kilograma yakın kimyasal madde ele geçirildi. H.K. , A.D.E.B. ve N.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler emniyette sergilendi. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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