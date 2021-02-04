İstanbul'da uyuşturucu operasyonu; narkotik köpeği bavuldaki uyuşturucuyu böyle buldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, 26 ve 28 Ocak’ta Esenler, Bayrampaşa ve Esenyurt'ta yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ikisi yabancı uyruklu üç şüphelinin bulunduğu adreslere baskın düzenlendi. Polis ekiplerinin adreslere gerçekleştirdiği aramalarda 26 kilogram 900 gram eroin, 22 kilogram 680 gram metamfetamin ve 20 kilograma yakın kimyasal madde ele geçirildi. H.K. , A.D.E.B. ve N.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler emniyette sergilendi. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.