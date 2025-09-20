×
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

#İstanbul#Uyuşturucu Operasyonu#İçişleri Bakanı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 442 kilogram metamfetamin ve 49,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildiğini, 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da polis tarafından düzenlenen narkotik operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

“İstanbul'da 442 kg Uyuşturucu Madde ele geçirdik”

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sarıyer ilçesinde 3 araç ve 1 adrese yönelik düzenlenen operasyonlarımızda;

442 Kg Metamfetamin,
49,5 Kg Katkı Maddesi ele geçirdik.

Operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladık.

İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum. 🇹🇷

Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

