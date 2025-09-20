İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da polis tarafından düzenlenen narkotik operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;
“İstanbul'da 442 kg Uyuşturucu Madde ele geçirdik”
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sarıyer ilçesinde 3 araç ve 1 adrese yönelik düzenlenen operasyonlarımızda;
442 Kg Metamfetamin,
49,5 Kg Katkı Maddesi ele geçirdik.
Operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladık.
İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum. 🇹🇷
Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"