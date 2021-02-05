İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 45 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden tespit edilen adreslere baskınlar düzenledi. Baskınlardaki aramalarda 17 kilo 310 gram bonzai, 7 kilo 984 gram marihuana, 6 kilo 562 gram esrar, 5 kilo 284 gram toz kubar, 1 kilo 234 gram metamfetamin, 913 gram eroin, 218 gram A.M. diye tabir edilen kimyasal madde, 161 gram sentetik kannabinoid, 122 gram Afyon sakızı, 60 gram kokain, 5 kilogram kimyasal madde, 13 şişe aseton maddesi, uyuşturucu yapımında kullanılan ilaçlar, 1 adet vakum makinesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 4 adet fişek, 12 bin 875 lira, 4 adet çeyrek altın ele geçirildi. Toplam 39 kilo 85 gram uyuşturucu madde, 5 kilogram kimyasal maddenin ele geçirildiği operasyonlarda 3'ü haklarında uyuşturucu suçlarından arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahıslar olmak üzere toplam 45 şüpheli gözaltına alındı.