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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

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#İstanbul#Narkotik#Polis
İstanbulda uyuşturucu operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 12:14

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 2 kilo 68 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen yabancı uyruklu bir şüpheliyi takibe aldı. Ekiplerce yapılan takip sonucu şüpheleri artıracak tedirgin hareketlerde bulunan kişinin valizine narkotik dedektör köpek ile inceleme yapıldı. Yapılan incelemede narkotik dedektör köpeğin şüphelinin valizine tepki vermesi üzerine, valizler X-ray tarama sistemine alındı.

İstanbulda uyuşturucu operasyonu

UYUŞTURUCUYU VALİZİN ÇERÇEVESİNE GİZLEMİŞLER

Arama sonucu yabancı uyruklu şüphelinin valizinin etrafındaki çerçevenin iç çeperlerine gizlenmiş halde beyaz toz maddeler bulundu. Söz konusu maddelerden alınan numunenin analizi sonucu ele geçirilen maddenin sinir sistemindeki hücreleri uyararak etki gösteren bağımlılık yapıcı maddelerden biri olan metamfetamin olduğu belirlendi. Operasyonda 2 kilo 68 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma devam ediyor. (DHA)

 

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#İstanbul#Narkotik#Polis

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