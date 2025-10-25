×
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu; 381 kilo metamfetamin ele geçirildi

Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2025 14:47

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 381 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da narkotik ekiplerince Büyükçekmece, Fatih, Bağcılar, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 381 kilogram metamfetamin, 1 milyon 85 bin uyuşturucu hap, 142 kilogram ham madde ve 203,5 kilogram kimyasal katkı ele geçirildi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, ele geçirilen ham maddenin 14 ton bonzai üretiminde kullanılabileceği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Bu mücadeleyi yalnızca ülkemiz için değil, tüm insanlık için yürütüyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

