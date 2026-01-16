×
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 23 şüpheli gözaltına alındı

Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2026 09:40

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' yaptıkları belirlenen 23 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı. Çoğunluğu sokak satıcısı olan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verilen talimat doğrultusunda İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 10, Büyükçekmece'de 1, Güngören'de 1, Avcılar'da 4, Fatih'te 9 ve Muş'ta 1 ev adresi ile Avcılar'da 1, Beylikdüzü'nde 1, Esenyurt'ta 3 ve Fatih'te 2 iş yerine operasyon düzenlendi. Toplam 33 adresteki arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

