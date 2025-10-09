×
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 07:52

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap ile 283 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik. 11 şüpheli yakaladık" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul'da 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap ile 283 kg uyuşturucu madde ele geçirdik.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap, 214 kg metamfetamin, 69 kg esrar ile 438,5 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirdik.

Operasyonlarda 11 şüpheliyi yakaladık. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."
