İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul'da 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap ile 283 kg uyuşturucu madde ele geçirdik.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap, 214 kg metamfetamin, 69 kg esrar ile 438,5 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirdik.

“İstanbul'da 4 milyon 42 bin adet Uyuşturucu Hap ile 283 kg Uyuşturucu Madde ele geçirdik”



EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu;… pic.twitter.com/FtysoSD9eq — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 9, 2025

Operasyonlarda 11 şüpheliyi yakaladık. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."