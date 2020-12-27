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Alper KORKMAZ / DHA
Haber Giriş: 27.12.2020 - 11:26 | Son Güncelleme:

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: Çok sayıda gözaltı var...

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: Çok sayıda gözaltı var...
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İstanbul'da il genelinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 32 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda 12 kilo 109 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, operasyon anları kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlükleri polisler dün “torbacıö olarak tabir edilen “sokak satıcılarına" yönelik çalışma yaptı. Çok sayıda ilçede yapılan operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 12 kilo 109 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yine yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız silah ile bu silahlara ait mermiler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar paraya da el konuldu. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

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