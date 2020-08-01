İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 16 kişi gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının, uluslar arası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinden aldıkları uyuşturucuları kent genelinde piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Fatih, Kağıthane, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Üsküdar'da düzenlenen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 74 mermi ve 6 bin lira ile çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 14'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.