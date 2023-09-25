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İstanbul'da uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan eve baskın

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#İstanbul#Uyuşturucu#Narkotik
İstanbulda uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan eve baskın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 09:37

İstanbul’da bir eve operasyon yapan polis ekipleri, özel düzenekle kurulmuş sera usulü havalandırmalı uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı. Hint keneviri yetiştirip satan bir zehir taciri düzenlenen baskında gözaltına alındı.

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Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çınar Mahallesinde bulunan bir evde kenevir yetiştirildiği ihbarı aldı. Bunun üzerine evi fiziki takibe alan ekipler, H.İ.Ş. isimli şahsın kenevir yetiştirdiği belirledi. Bir süredir soruşturma altında olan şüphelinin eve giriş çıkış saatleri mercek altına alındı. Normalin dışında faaliyet olduğu tespit edilince operasyonun düğmesine basıldı.

İstanbulda uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan eve baskın

Harekete geçen ekipler, H.İ.Ş.’in eve gelmesiyle önceki gün söz konusu adrese baskın düzenledi. Operasyonda, evin birçok bölümünü kenevir tarlasına çeviren ve esrar imal eden H.İ.Ş. gözaltına alındı. Şüphelinin, uyuşturucu madde yetiştirmek için evin içerisinde sera usulü havalandırmalı doğal bir ortam kurduğu belirlenirken, söz konusu adreste yapılan aramalarda 26 kök Hint keneviri, 198.3 gram kubar, 22.1 litre uyuşturucu imalatında kullanılan sıvı madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 900 lira para ele geçirildi.

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İstanbulda uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan eve baskın

 DÜZENEKLE OLUŞTURULAN SERADA ZEHİR ÜRETMİŞ

Evde yapılan araştırmalarda özel düzenekle sıcaklık ve nemi kontrol edilen yapay sera oluşturduğu anlaşıldı.

Operasyonda yakalanan şüpheli, sorgulanmak üzere Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Polisteki ifade işlemleri tamamlanan H.İ.Ş., “uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbulda uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan eve baskın

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#İstanbul#Uyuşturucu#Narkotik

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