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İstanbul'da üst geçitte sıkışan TIR, trafiğe neden oldu

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#İstanbul#E-5#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 16:11

Bahçelievler D-100 Karayolunda Şirinevler üst geçidinden geçemeyen TIR nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. TIR’ın dorsesinde yüklü bulunan TIR’ların yönünün değiştirilmesiyle araç bulunduğu yerden kurtarıldı.

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Olay, D-100 Karayolu Şirinevler mevkii Avcılar istikametinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. 34 HAM 657 plakalı TIR şoförü Şirinevler üst geçidine geldiği sırada dorsesinde yüklü olan TIR’ların üst geçide çarpmaması için aracı durdurdu.

İstanbulda üst geçitte sıkışan TIR, trafiğe neden oldu

Avcılar istikametinde 3 şeritli olan yolun 1 şeridi trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, karayolunda güvenlik önlemi alarak trafiği bir süre 2 şeritten kontrollü olarak verdi.

İstanbulda üst geçitte sıkışan TIR, trafiğe neden oldu

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Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yüklü araçların yönünün değiştirilmesinin ardından TIR bulunduğu yerden kurtarıldı. TIR’ın üst geçitten geçememesi nedeniyle Avcılar istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin çalışması sonucu trafik yoğunluğu bir süre sonra normale döndü. 

İstanbulda üst geçitte sıkışan TIR, trafiğe neden oldu

İstanbulda üst geçitte sıkışan TIR, trafiğe neden oldu

İstanbulda üst geçitte sıkışan TIR, trafiğe neden oldu

İstanbulda üst geçitte sıkışan TIR, trafiğe neden oldu

İstanbulda üst geçitte sıkışan TIR, trafiğe neden oldu

İstanbulda üst geçitte sıkışan TIR, trafiğe neden oldu

 

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#İstanbul#E-5#Trafik

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