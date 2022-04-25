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İstanbul'da ünlü iş adamı Mustafa Feridun Uzunyol'un villasına silahlı saldırı

#İstanbul#Emirgan#Mustafa Feridun Uzunyol
İstanbulda ünlü iş adamı Mustafa Feridun Uzunyolun villasına silahlı saldırı

İstanbul Emirgan’da iş adamı Mustafa Feridun Uzunyol'un lüks villası gece yarısı korsan taksiyle gelen silahlı bir saldırgan tarafından kurşunlandı. Saldırı anı kameralara saniye saniye yansırken, olayda yaralanan olmadı. İş adamının şikayeti üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tetikçiyi ve azmettiriciyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan saldırgan, kendisini iş adamıyla alacak verecek yüzünden husumeti bulunan golf hocasının azmettirdiğini itiraf etti. Gözaltına alınan 2 kişi, ev hapsi şartı ile serbest bırakıldı.

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Olay, geçtiğimiz 5 Nisan Salı günü saat 00.30 sıralarında Emirgan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş adamı Mustafa Feridun Uzunyol’un villasına gelen silahlı bir saldırgan, belinden tabancasını çıkartarak kurşun yağdırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırgan hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olayın ardından iş adamı Uzunyol’un şikayeti üzerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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POLİS ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Yapılan çalışmalar çerçevesinde güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsın korsan bir taksi ile sokağa geldiğini tespit etti. Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’nde olan taksici Murat D. ile görüşen polis, şoförün olay yerine bıraktığı şahsın Yusuf S. olduğu belirledi. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adresini tespit ettiği Yusuf S.’yi Göktürk’te kıskıvrak yakaladı.

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İstanbulda ünlü iş adamı Mustafa Feridun Uzunyolun villasına silahlı saldırı

HEM AZMETTİRİCİ HEM DE SALDIRGAN YAKALANDI

Gözaltına alınan Yusuf S. emniyetteki ifadesinde olayı kendinin gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Akrabam Gökhan A. ile iş adamının arasında alacak verecek meselesi vardı. Olay günü Gökhan A. bana kağıda adresi yazıp verdi. Alkollüydüm, olayı gerçekleştirdim. Sonra olayda kullandığım silahı ona teslim ettim” dedi.

İstanbulda ünlü iş adamı Mustafa Feridun Uzunyolun villasına silahlı saldırı

Azmettirici olduğu iddia edilen Gökhan A.

Bunun üzerine azmettirici olduğu iddia edilen golf hocası Gökhan A. da Göktürk’teki adresinde yakalandı. Şahsın adresinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Gökhan A. da şüpheli Yusuf S.'ye villanın adresini kendisinin verdiğini, olayda kullanılan silahı ise baraja attığını itiraf etti.

İstanbulda ünlü iş adamı Mustafa Feridun Uzunyolun villasına silahlı saldırı

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TETİKÇİ VE AZMETTİRİCİYE EV HAPSİ VERİLDİ

Emniyette “suça azmettirmek” suçundan adli işlem yapılan Gökhan A. ve “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi” ile “tehdit” suçundan tetikçilik yapan Yusuf S., Sarıyer Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbulda ünlü iş adamı Mustafa Feridun Uzunyolun villasına silahlı saldırı

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan villaya yapılan saldırı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli gri renkli bir araç ile olay yerine geliyor. Villanın camına doğru ateş ediyor. Bir ara silahı tutukluk yapıyor ancak peş peşe ateş ettiği görülüyor.

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İstanbulda ünlü iş adamı Mustafa Feridun Uzunyolun villasına silahlı saldırı

Saldırıyı gerçekleştiren Yusuf S.

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#İstanbul#Emirgan#Mustafa Feridun Uzunyol

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