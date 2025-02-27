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İstanbul'da üniversite öğrencisinin kahreden ölümü! Adeta cinayet... O anlar güvenlik kamerasında

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Eyüpsultan#Kaza
İstanbulda üniversite öğrencisinin kahreden ölümü Adeta cinayet... O anlar güvenlik kamerasında
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 13:36

Eyüpsultan'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Mehmet Salih Çetin'e hızla gelen kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Çetin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Yahya Berkay Şahin ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, dün sabah 11.00 sıralarında Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Üniversitesi (İÜ) Bilgisayar Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Mehmet Salih Çetin, yayalar için yeşil ışık yandığı sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.

İstanbulda üniversite öğrencisinin kahreden ölümü Adeta cinayet... O anlar güvenlik kamerasında

Çetin yolun karşısına geçmeye çalışırken, kamyonetiyle yolda ilerleyen ve kırmızı ışıkta durmayan Yahya Berkay Şahin Çetin'e hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çetin metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı.

İstanbulda üniversite öğrencisinin kahreden ölümü Adeta cinayet... O anlar güvenlik kamerasında

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Çetin'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Çetin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Yahya Berkay Şahin ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbulda üniversite öğrencisinin kahreden ölümü Adeta cinayet... O anlar güvenlik kamerasında

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına snaniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde üniversite öğrencisi Mehmet Salih Çetin'in yayalara yeşil ışık yandığı sırada, yolun karşısına geçmeye çalıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında kırmızı ışıkta durmayan kamyonun hızla yolda ilerlemesi ve yaya geçidinden geçen Çetin'e çarptığı anlar da yer alıyor.

İstanbulda üniversite öğrencisinin kahreden ölümü Adeta cinayet... O anlar güvenlik kamerasında

İstanbulda üniversite öğrencisinin kahreden ölümü Adeta cinayet... O anlar güvenlik kamerasında

İstanbulda üniversite öğrencisinin kahreden ölümü Adeta cinayet... O anlar güvenlik kamerasında

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#İstanbul#Eyüpsultan#Kaza

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