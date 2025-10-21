İstanbul'da uluslararası orman zirvesi… Haydi 11 Kasım’da fidan dikmeye

Haberin Devamı

TÜRKİYE orman yangınları başta olmak üzere teknoloji odaklı ormancılığın tüm yönlerini derinlemesine masaya yatırmak amacıyla 70 ülkeden ve 30 uluslararası kuruluştan 400 temsilcinin katıldığı uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapıyor. İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde İstanbul Pulmann Otel’de gerçekleşen organizasyonda bakanlık bünyesinde bulunan Bayraktar TB2 İHA ve yangın söndürme helikopterleri ve ormancılıkta kullanılan ileri teknoloji ekipmanları da görücüye çıktı. Etkinliğin açılışını yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bilimsel verilere göre bu krizden en derin yara alacak coğrafyanın Akdeniz Havzası olduğuna işaret ederek “Ülkemiz de bu hassas havzanın tam kalbinde yer alıyor” dedi.

YÜZDE 96’SI İNSAN KAYNAKLI

İklim değişikliğinin tetiklediği, düşük nem, yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgârın yangına davetiye çıkardığını, bu nedenle ormanların tehdit altında olduğunu ifade eden Yumaklı şunları söyledi:

- “Oman yangınlarının yüzde 96’sı maalesef insan kaynaklı. 2025’te 7 binden fazla yangına müdahale ettik. Ormanlarımızı canımız pahasına, durmak bilmeyen, yorulmayan, acıkmayan, susamayan bir düşmana, yani ateşe karşı koruduk ve korumaya da kararlılıkla devam ediyoruz.

Bakan Yumaklı’nın açış konuşmasını yaptığı toplantıda Bayraktar TB2 İHA ve yangın söndürme helikopterleri de görücüye çıktı.

11 DAKİKADA MÜDAHALE

- 27 uçak, 105 helikopter, 105 uçakla ormanlarımızı tarihimizin en güçlü, en teknolojik yangın söndürme filosu ile savunuyoruz. Bu gücümüz, 25 bin kahraman personelden ve sayıları 133 bine varan gönüllülerimizden oluşuyor.

- Filomuzda 27 uçak, 105 helikopter, 14 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve sayıları 6 bini aşan modern kara aracımız var. 1700 farklı noktada stratejik olarak konumlanmış ekiplerimiz sayesinde, yangınlara ortalama 11 dakikada müdahale ediyoruz.

- Türkiye yangınla mücadelede İHA kullanan Avrupa’da birinci, dünyada ise ikinci ülke. Dünyada ilk kez İHA’lara GSM baz istasyonu entegre eden ülke olarak bu teknolojiyi hem yangınlarda hem deprem gibi afetlerde, haberleşme altyapısını kurmada başarıyla kullandık.

ORMANIN GÖZLERİ

- Geliştirdiğimiz OTAĞ uçağımız, yangın yönetimi, hassas haritalandırma, komuta ve kontrol süreçlerinde stratejik üstünlük sağlıyor. Ülke genelinde 184’ü akıllı olmak üzere toplam 776 gözetleme kulesi ormanlarımızı 7/24 kesintisiz izliyor. Bu kulelerde, yapay zekâ destekli “Ormanın Gözleri Projesi” kapsamında farklı kamera türleri bir araya getirilerek sürekli ve akıllı bir gözetim sağlanıyor.

- Hedefimiz akıllı sensörler, nesnelerin interneti ve otonom çözümlerle, en yeni teknolojileri kullanarak ormancılığı zirveye taşımak. Son 23 yılda 34.3 milyar liralık dev bir kaynak ayırarak, 288 binden fazla ORKÖY projesini hayata geçirdik.

-Kıyamet kopsa bile, elimizdeki fidanı dikmekten asla vazgeçmeyiz. Birleşmiş Milletler verilerine göre, ağaçlandırma alanında Avrupa’da lider, dünyada ise ilk 4 ülke arasındayız. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde geleceğe nefes olmak için herkesi fidan dikim alanlarına bekliyoruz.

BM TEMSİLCİSİ: HİNDİSTAN KADAR ORMAN YANDI

- Toplantıya katılan UNFF Sekretaryası Direktörü Juliette Biao da 2023-2024 arasında, dünyada yanan ormanlarının büyüklüğünün 5 milyon hektar olduğunu ve bunun Hindistan büyüklüğünde bir alanı kapsadığını söyledi.

Orman yangınlarının ekolojik kayıplara yol açtığını belirten Biao, “Yoğunlaşan orman yangınları, daha fazla karbon salınımı ve iklim değişikliği yaratarak kısır döngüye yol açıyor. Tropik bölgeler dahil olmak üzere hiç olmayacak yerlerde ciddi orman tahribatı yaşandı” dedi.