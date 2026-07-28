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İstanbul'da uluslararası Forex dolandırıcılığı! 56 şüpheli yakalandı

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#Forex#Dolandırıcılık#Çağrı Merkezi
İstanbulda uluslararası Forex dolandırıcılığı 56 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 11:37

İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 56 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası alanda işlenen nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Şişli’de faaliyet gösteren bir çağrı merkezinden yatırım vaadiyle Forex dolandırıcılığı yapıldığı ve uluslararası düzeyde çok sayıda kişiyi hedef alan dolandırıcılık faaliyetleri yürütüldüğü belirlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 54 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbulda uluslararası Forex dolandırıcılığı 56 şüpheli yakalandı

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GÜNLÜK 1 MİLYON DOLARLIK PARA GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Şişli'de bir şirketin de incelemeye alındığı bildirildi. Şirket adı altında sanal medya üzerinden başka ülke vatandaşlarına borsa yatırımı konusunda tavsiyelerde bulunularak, dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Şirket yöneticilerinin telefonlarında farklı hesapların bulunduğu, söz konusu yöneticilerin hesaplarına günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi olduğu ve bu paraların yurt içinde aklandığının tespit edildiği kaydedildi. Şüphelilerin görünürde çağrı merkezi adı altında faaliyet gösterdikleri ancak asıl faaliyetlerinin dolandırıcılık olduğu belirlendi.

İstanbulda uluslararası Forex dolandırıcılığı 56 şüpheli yakalandı

GÖZALTI SAYISI 56’YA YÜKSELDİ

Şişli'de şirkette yapılan arama çalışmaları sonrası gözaltına alınan şüpheli sayısı 56’ya yükseldi. Gözaltına alınan şüphelilerin 49’unun Türk, 7’sinin ise yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

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#Forex#Dolandırıcılık#Çağrı Merkezi

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