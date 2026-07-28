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İstanbul'da uluslararası Forex dolandırıcılığı! 54 şüpheli yakalandı

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#Forex#Dolandırıcılık#Çağrı Merkezi
İstanbulda uluslararası Forex dolandırıcılığı 54 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 11:37

İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 54 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uluslararası alanda meydana gelen nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla çalışma yürüttü.

İstanbulda uluslararası Forex dolandırıcılığı 54 şüpheli yakalandı

Çalışmalarda, Şişli'de yatırım adı altında "forex dolandırıcılığı" yapıldığı, şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

İstanbulda uluslararası Forex dolandırıcılığı 54 şüpheli yakalandı

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 54 zanlıyı gözaltına aldı.

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#Forex#Dolandırıcılık#Çağrı Merkezi

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