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İstanbul'da ulaşıma 500 milyon lira

#İBB#Ulaşım#Borçlanma
İstanbulda ulaşıma 500 milyon lira

İBB Meclisi şubat ayı 4 oturumu gerçekleşti. Ulaşımda kullanılmak üzere mecliste oylamaya sunulan 500 milyon liralık iç borçlanma maddesi mecliste oy birliği ile kabul edildi.

 

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı Fatih Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Meclisin şubat ayı 4. oturumu 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi.

KÜRSÜYE DİKİZ AYNASI VE BÜYÜTEÇLE ÇIKTI

Mecliste gündem dışı konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, kürsüye dikiz aynası ve büyüteçle çıktı. Usta sürekli geçmişi tartışmanın doğru olmadığını belirterek, "Elbette eskiyi de tartışacağız. Eskiyle ilgili varsa bugün güncellenmesi gereken hizmetler, projeler onları da tartışacağız. Ancak bütün imkanlarımızı sadece geçmişi burada tartışmaya zemin oluşturursak bu şehri adete bir dikiz aynasında yönetiyor gibi çalışmak zorunda kalırız" diye konuştu. İstanbul-İzmir Otobanı örneği veren Usta, 3 buçuk saatte ulaşıp ulaşamayacağını test etmek istediği ve kurallara uyarak dikiz aynasına hiç bakmadan İzmir'e ulaştığını anlattı. Usta, "İstanbul'u dikiz aynasına bakarak yöneterek bir yere varamazsınız" dedi. İBB'nin yapacağı projelerle ilgili taahhütlerini yerine getirmediği yönünde eleştiriler getiren Usta, eline aldığı büyüteci göstererek, "Ben kendi ilçemdeki İBB'nin taahhütlerini aramak için bir tane büyüteç aldım. Arıyorum büyüteçle bulamıyorum" şeklinde konuştu.

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İstanbulda ulaşıma 500 milyon lira

ULAŞIM VE SÜBVANSELER İÇİN 500 MİLYON TL

İBB'nin pandemi etkisi, kur faklı ve enflasyon artışı gibi nedenlerle iç borçlanma talebi mecliste görüşüldü. Ulaşımda aksamalarının yaşanmaması adına İBB tarafından İETT'nin sübvanse edilmesi ve 500 milyon TL'lik iç borçlanma talebine ilişkin gündem maddesi oylandı. 500 milyon TL'lik iç borçlanma oy birliği ile kabul edildi.

Dün komisyona geri çekilen İBB'nin ulaşım sübvansesi için istediği 1 milyar liralık iç borçlanma talebi, 500 milyon lira olarak oy birliğiyle komisyona geri çekilmişti.

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#İBB#Ulaşım#Borçlanma

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