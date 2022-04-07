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İstanbul'da ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler

#İstanbul#Kadıköy#Ulaşım Zammı
İstanbulda ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler

İstanbul'da Kadıköy -  Uzunçayır metro istasyonunda toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammı protesto eden bir grup, İstanbulkart basmadan turnikelerden atlayarak geçti.

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 Uzunçayır metro durağında toplanan Öğrenci Kolektifleri adlı grup, İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammı protesto etti.

Açıklama yapan bir grup üyesi, "Ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zam nedeniyle burada bir araya geldik. Yapılan zam kararını kabul etmiyoruz. Zamlar geri alınmasını istiyoruz" dedi.

Açıklamadan sonra "Ulaşım Zamları Geri Alınsın", "Ulaşım Hakkı Engellenemez" diye slogan atan grup üyeleri, İstanbulkart basmadan turnikelerden atlayarak geçti. Turnikeleri geçen grup alkışlarla durağa doğru yürüdü.

İstanbulda ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler

 

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#İstanbul#Kadıköy#Ulaşım Zammı

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