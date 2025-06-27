İstanbul’da ulaşım ve açık alanlarda… Yüksek sesli müziğe son

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İSTANBUL Valiliği, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, plajlarda, sahillerde, piknik alanlarında ve insanların topluca bulunduğu umuma açık alanlarda, kişisel müzik yayın cihazları ile çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapanlara yönelik ceza uygulayacağını açıkladı. Vatandaşlardan yoğun şikâyetler geldiğini bildiren valilik, kişilere yönelik 1406 lira, işletmeler için de 152 bin 895 liraya kadar idari para cezası uygulanacağını belirtti. Toplu taşımalarda kulaklıkla yüksek sesle müzik dinleyenler, piknik alanlarından telefonlarından müzik açıp yüksek sesle dinleyenler, plaj ve sahillerde yüksek sesle müzik yayını yapıp çevredeki sakinleri rahatsız eden işletmeler de bu ceza uygulamasına dahil...

KULAKLIKLA DİNLEYENLER DE...

İstanbul’da toplu taşıma araçlarında seyahat eden bazı yolcular, kulaklıkla müzik dinleseler bile sesin dışarıya fazla yansıdığı gerekçesiyle diğer yolcular tarafından uyarılıyor. Bu durum, özellikle metro ve otobüslerde en sık yaşanan tartışmalar arasında yer alıyor. Kentte sadece toplu taşıma araçlarında değil, açık alanlarda da benzer sorunlar dikkat çekiyor. Günübirlik gezi tekneleri ve şahıslara ait özel tekneler, kıyıya yakın bölgelerde yüksek sesle müzik açarak eğleniyor. Bu durum, sahil şeridinde bulunan vatandaşların tepkisini çekiyor. Öte yandan, piknik alanlarında cep telefonlarından yüksek sesle müzik dinleyenler ve sahil ya da plajlardaki işletmelerde düzenlenen canlı müzik yayınları da şehirde giderek yaygınlaşıyor.

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VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Ancak, bu konudan birçok vatandaşın rahatsız olduğu ortaya çıktı. İstanbul Valiliği’ne son dönemde bu tür faaliyetlere ilişkin çok sayıda şikâyet ulaştı. Bunun üzerine İstanbul Valiliği, kent genelinde gürültü kirliliğine yol açan davranışlarla mücadele kapsamında yeni bir adım attı. Valilikten yapılan açıklamada, son dönemlerde toplu taşıma araçları, duraklar, plajlar, sahiller ve benzeri kamusal alanlarda kişisel müzik cihazları ile çevreyi rahatsız eden vatandaşlara ve işletmelere yönelik artan şikâyetlerin değerlendirildiği bildirildi. Açıklamada, “Son zamanlarda insanların toplu seyahat ettiği ulaşım araçlarında, duraklarda, plajlarda, sahillerde, piknik alanlarında, insanların topluca bulunduğu umuma açık alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapıldığı Valiliğimize intikal eden şikâyetlerden anlaşılmıştır” denilerek durumun ciddiyeti gözler önüne serildi.

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KİŞİLERE 1.406 TL, MEKÂNLARA 152 BİN TL

Valilik, gürültüye neden olan kişilerin 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. Maddesi kapsamında cezalandırılacağını duyurdu. Bu maddeye göre, kamusal alanlarda rahatsız edici gürültüye neden olan kişilere idari para cezası kesilecek. Valilik, ilgili kanun kapsamında güncel rakamlara göre şahıslar için bin 406 lira, işletmeler için de 30 bin 478 liradan 152 bin 895 liraya kadar idari para cezası uygulayacak.

KOLLUK VE ZABITA DENETLEYECEK

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların şikâyetleri halinde ya da uygulama esnasında bu suçu işlediği tespit edilenlere ceza kesileceği bildirilip, “Bu kapsamda kaymakamlıkların koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerimizce konu ile ilgili gerekli tedbirler alınarak denetimler artırılacaktır” denildi.