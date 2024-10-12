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İstanbul'da uçaklar CB bulutları nedeniyle havada tur atıyor

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#İstanbul#Uçak#İniş
İstanbulda uçaklar CB bulutları nedeniyle havada tur atıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 20:33

İstanbul’da etkili olan 'CB' yani Cümülonimbus olarak adlandırılan, elektrik yüklü bulutlardan nedeniyle İstanbul Havalimanı’na iniş için alçalan bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan olumsuz hava koşulları uçuş trafiğini de etkiliyor. Şiddetli yağmur ve elektrik CB Bulutları nedeniyle İstanbul Havalimanı’na için alçalan uçakların pilotları bulutlardan kaçmak için havada tur atmak zorunda kaldı.

VALİLİK UYARDI, 21.00’A KADAR DİKKAT

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada meteorolojinin uyarılarına göre, bu akşam 21.00’a kadar, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıkladı. Vatandaşlar ani sel, su baskın, yıldırım ve ani kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıldı.

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#İstanbul#Uçak#İniş

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