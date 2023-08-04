İstanbul'da tüyler ürperten olay! Nazlı Duman, sevgilisi tarafından öldürdü

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Olay, sabah erken saatlerde Yayalar Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Özel bir hastanede santral görevlisi olarak çalışan Nazlı Duman, sevgilisi Emrah Bolat ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Bolat, Nazlı Duman'ın boğazını bıçakla kesti.

EVE GİREN ANNE VAHŞETLE KARŞILAŞTI

Boğazı kesilen Nazlı Duman kanlar içerisinde yere yığıldı. Nazlı Duman'ın annesi kızından haber alamaması üzerine siteye geldi. Kızının oturduğu daireye giren anne korkunç manzara ile karşılaştı.

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Annenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler siteye gelerek inceleme yaptı. Yapılan incelemede Nazlı Duman'ın çok sayıda bıçak darbesi aldığı, öldürücü darbenin ise boğazının kesilerek yapıldığı görüldü.

ÇOCUĞU DA EVDEYMİŞ

Bütün bu olaylar yaşanırken Nazlı Duman'ın 9 yaşındaki çocuğunun evde olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi devam edildi.