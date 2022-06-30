İstanbul'da tütün kaçakçılarına operasyon

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Doğu Anadolu bölgesinden getirilen boş makaronları, tütünle doldurarak piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Fatih ve Esenyurt'ta 27-28 Haziran tarihlerinde farklı adreslere baskın düzenleyen polis ekipleri, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin kullandığı depolarda yapılan aramalarda 18 milyon 15 bin boş makaron, 9 milyon 182 bin makaron, 102 bin adet yaprak sigara kağıdı, 60 kilogram kıyılmış tütün, 40 kilo nargile tütünü, 3 kilo sigara tütünü ile 2 kamyonet, 1 elektrikli sigara sarma makinesi, 1 hava kompresörü, 1 hava kurutucu makine ele geçirildi.

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Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken, D.Ö., A.A, İ.Ç. ve G.Y.Ç. tutuklandı.