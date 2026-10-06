İstanbul'da tutuklanan iki CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

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Tutuklanarak cezaevine gönderilen Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı.

ÖZMEN VE GÜNEŞ GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI



İstanbul'da yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Özmen ve Güneş İçişleri Bakanlığı kararınca görevlerinden uzaklaştırıldı.

İKİ BELEDİYEDE DE SEÇİMLER 10 EKİM'DE



İki belediyede de başkanvekili seçimi için tarih belli oldu. Eyüpsultan ve Ataşehir belediyelerinde başkanvekili seçimi 10 Ekim'de yapılacak.

İstanbul Valiliğinden Ataşehir Belediyesi'ne ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' ve 'Rüşvet Almak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 05.10.2026 tarihli ve 2026/966 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 06.10.2026 tarihli Olur’u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Ataşehir İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

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İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Belediyesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Rüşvet Alma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 05.10.2026 tarihli ve 2026/930 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 06.10.2026 tarihli Olur’u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 14.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadelerini kullandı.