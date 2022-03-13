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Son dakika: İstanbul'da 'turuncu alarm' kalktı! Vali Yerlikaya duyurdu: İşte yarının hava durumu...

#İstanbul#Ali Yerlikaya#Kar

Son dakika haberine göre; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre İstanbul'da turuncu alarmın kalktığını açıkladı.

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İstanbul'da 4 gündür etkisini sürdüren kar yağışı için Vali Yerlikaya'dan son dakika açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul’da turuncu alarm kalktı. 14 Mart Pazartesi (yarın) il geneli 00.00-09.00 az bulutlu ve açık; 09.00-12.00 arasu parçalı bulutlu geçecek" ifadelerine yer verdi.

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