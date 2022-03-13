Son dakika: İstanbul'da 'turuncu alarm' kalktı! Vali Yerlikaya duyurdu: İşte yarının hava durumu...

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İstanbul'da 4 gündür etkisini sürdüren kar yağışı için Vali Yerlikaya'dan son dakika açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul’da turuncu alarm kalktı. 14 Mart Pazartesi (yarın) il geneli 00.00-09.00 az bulutlu ve açık; 09.00-12.00 arasu parçalı bulutlu geçecek" ifadelerine yer verdi.

Kıymetli Hemşehrilerim;



Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre #İstanbul’da



🟧TURUNCU ALARM KALKTI



14 Mart Pazartesi (YARIN) il geneli;



⏰ 00.00–09.00

🌥Az bulutlu ve açık;



⏰09.00-12.00

☁️Parçalı bulutlu geçecek. pic.twitter.com/JVkfkl6Zur — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 13, 2022