İstanbul'da turuncu alarm

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden uyarı yaptığı kar yağışı dün sabah saatlerinden itibaren Çatalca, Arnavutköy, Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de yüzünü gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler karla mücadele için tüm techizatlarını hazırlarken, İstanbul Valiliği koordinasyonunda yapılan İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu toplantısında turuncu alarm durumuna geçme kararı alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kar alarmı için alınacak tedbirleri şöyle sıraladı:

OKULLAR TATİL EDİLDİ

10 Mart Perşembe gününden itibaren İstanbul dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim kurumları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart’a kadar faaliyetlere ara verildi.

İstanbul’da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart’a kadar ara verildi.

MEMUR VE İŞÇİLERE İZİN

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart Perşembe günü idari izinli sayılmasına karar verildi.

MEGAKENT TEYAKKUZDA

METEOROLOJİ, il genelinde 10-20 santimetre kar kalınlığı beklerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kar yağışına karşı aldıkları önlemleri açıkladı: 4 bin 23 kilometrelik yol ağında, 9 bin 500 personel, 2 bin iş makinesi ile 7/24 esaslı çalışma sürdürülecek.

220 bin ton tuz ve 1.290 ton solüsyon sahada hazır. Kapanan yollar çekicilerle hızla açılacak.

Metrobüs sabaha kadar, raylı sistemler 02.00’ye, vapurlar ise 24.00’e kadar çalışacak. İETT ve Şehir Hatları, yoğunluğa göre ek seferler koyacak. Deniz taksi de

24 saat hizmet verecek.

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Mobil büfeler ve WC’ler kritik noktalarda hizmet verecek.

Evsiz vatandaşlar tesislerde misafir edilecek.

Sokak hayvanlarına günlük

2 ton mama dağıtılacak.

KARAYOLLARINDA TEDBİR

İstanbul Valiliği de İBB’nin sorumluluk alanı dışında kalan 473 kilometrelik yol ağında 754 personel, 209 araç, 68.000 ton tuz-130 ton solüsyon ile tedbirleri aldığını duyurdu. Ayrıca ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi sorumluluk alanındaki 148 kilometrelik, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi 92 km’lik, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü’nün sorumluluk alanındaki yol ağlarında tedbirlerin alındığını açıkladı.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı da 13 yüzer, 1 uçar araç ve 106 personel ile teyakuzda.

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‘87’DEKİ KADAR OLMAZ AMA...’

AKOM Meteoroloji Mühendisi Osman Çaylak, “1987 yılı özel bir yıldı. Şu beklenen durum mart ayı ortalamalarının üzerinde 87 kadar olmasa da ikinci sıraya yerleşir gibi gözüküyor” diye konuştu.

UÇUŞLARA KAR ENGELİ



TÜRK Hava Yolları, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 10 Mart’ta sefer iptalleri yapıldığını duyurdu. Buna göre İstanbul Havalimanı’nda 114’ü iç hat, 71’i dış hat toplam 185 sefer iptal edildi. Sabiha Gökçen’den ise 20 Anadolujet seferi iptal edildi. THY, 11 Mart’ta da İstanbul Havalimanı’ndan 179, Sabiha Gökçen’den de 34 olmak üzere 213 seferini iptal etti. İstanbul Havalimanı’ndaki seferler de yüzde 30 oranında azaltıldı. m Enver ALAS/DHA