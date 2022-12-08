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İstanbul'da Türk ve Rus heyetleri arasında 'tahıl' toplantısı

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#İstanbul#Sedat Önal#Sergey Vershinin
İstanbulda Türk ve Rus heyetleri arasında tahıl toplantısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 15:30

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin başkanlığındaki heyetler arasında İstanbul'da 8-9 Aralık'ta İstanbul’da yapılacak.

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Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, istişarelerde Birleşmiş Milletler (BM) ile Tahıl Anlaşması’nın uygulanması gibi hususlar ile Ukrayna, Suriye’deki durum ve sınır ötesi insani yardımlara ilişkin BM mekanizması, Libya ve Filistin gibi konuların ele alınması öngörülüyor.

Bakan Yardımcısı Vershinin’in, İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Müşterek Koordinasyon Merkezi’ni 9 Aralık’ta ziyaret etmesinin, 10 Aralık’ta tahıl sevkiyatına yönelik Rus heyetiyle saha incelemesinde bulunmasının planlandığı belirtildi. 

 

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#İstanbul#Sedat Önal#Sergey Vershinin

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